Uydu fotoğrafı paylaşıldı: Çinli şirket, ABD ordusunun İsrail'de konuşlandırdığı F-22 hayalet uçaklarını açıkladı

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı ihtimaline karşı bölgedeki askeri varlığını artırdığı bir dönemde, Çin merkezli bir teknoloji firması ABD ordusuna ait F-22 uçakları dahil bölgede konuşlandırdığı hava ve deniz güçleriyle ilgili fotoğraflar paylaştı.

Çin'in MizarVision teknoloji şirketi, ABD ve İran arasında gerilimin arttığı dönemde, ABD ordusunun İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'deki hava güçlerinin yanı sıra bölgedeki deniz güçleri hakkında fotoğraflar paylaşarak bilgi verdi.

ABD'nin İran ile gerilim devam ederken İsrail'de konuşlandırdığı F-22 savaş uçaklarının uydu fotoğrafları paylaşılarak, uçakların İsrail'in güneyindeki Ovda Hava Üssü'nde konuşlandığı belirtildi.

Bu verilere göre, F-22 uçaklarının yakınında bir Patriot hava savunma bataryasının da mevzilendiği tespit edildi.

ABD'NİN ORTA DOĞU'YA SEVKİYATI İZLENİYOR

Şirketin yapay zeka modellerini kullanarak uydu görüntüleri üzerinden nesne tespiti yaptığı, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri güçlerinin yerlerini ve hareketlerini izlediği belirtildi.

Buna göre, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde 16 KC-135 tanker ve nakliye uçağı, 6 E-3 havadan erken uyarı ve kontrol uçağı olmak üzere 22 ABD uçağı tespit edildi.

Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde çok sayıda savaş uçağı ve Patriot hava savunma sisteminin, Ürdün'deki Muvakkaf el-Salti Hava Üssü'nde savaş uçaklarının yanı sıra THAAD hava savunma sisteminin bulunduğu aktarıldı.

ABD ordusunun Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia adasında askeri yığınak yaptığı, dünyanın en büyük uçak gemisi olarak bilinen USS Gerald R. Ford'un ise Yunanistan'ın Girit adası yakınlarında olduğu görüntülendi.

⁠İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler, 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

Taraflar, dün yerel saatle 09.00'da başlayan ve 3 saat civarında süren toplantının ardından ara vermiş ve akşam saatlerinde yeniden bir araya gelmişti.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.