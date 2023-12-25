Uydu fotoğrafları İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarının yıkıcılığını ortaya koydu

The Washington Post (WP), Gazze'deki uydu fotoğraflarının öncesi ve sonrasını karşılaştırarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarının yıkıcılığını gösterdi.

WP, sitesinde yayımladığı haberinde, Gazze'nin 7 Ekim'den önceki ve güncel fotoğraflarını karşılaştırdı.

Haberde, uydu fotoğrafları ve sağlık çalışanlarıyla yapılan görüşmelerden yola çıkılarak, İsrail'in Gazze'de 21. yüzyılın en yıkıcı savaşlarından birini yürüttüğüne işaret edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 20 binden fazla kişinin öldüğü belirtilen haberde, en büyük saldırıların havadan yapıldığı ve bunun sonucunda bölgenin "dümdüz edildiği" vurgulandı.

- Uydu görüntüleri yıkımı ortaya koydu

Haberde, bombardıman ve çatışmaların en yoğun yaşandığı kuzey Gazze'de 8 Ekim ve 10 Aralık arasında çekilen yaklaşık 100 uydu görüntüsünün incelenmesinin ardından, 28 hastaneden 17'sinin yakınında düzinelerce krater olduğu ve bu durumun "1 tonluk" bombaların kullanıldığını gösterdiği belirtildi.

WP'nin incelediği bulguların, atılan bombaların küçük bir kısmını oluşturduğu bildirilen haberde, nerdeyse Gazze'de zarar görmemiş hastane bulunmadığı kaydedildi.

Haberde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, 10 Ekim'de "tüm kısıtlamaların kaldırıldığını" ve "Gazze'nin asla eski haline dönmeyeceğini" söylemesinin ardından İsrail Hava Kuvvetlerinin, yüzde 40 ila 45'i güdümsüz olmak üzere 29 binden fazla mühimmat ateşlediği ifade edildi.

- Hastane çevreleri özellikle hedef alınıyor

İsrail ordusunun, savaş kanunlarına göre özel koruma altında olması gereken hastanelerin yakınlarına defalarca hava saldırıları düzenlediği de tespit edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin 5 Kasım'da, yoğun abluka ve saldırı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığını öne sürdüğüne işaret edilen haberde, Endonezya, Kudüs ve Türkiye-Filistin Dostluk hastaneleri çevresindeki evlerin İsrail uçaklarının hedefi olduğuna değinildi.

Haberde, İsrail bombardımanı ve çatışmaların, 14 Aralık'tan beri Gazze'nin kuzeyinde tespit edilen 28 hastanenin üçte ikisinden fazlasının kapanmasına neden olduğu bilgisi yer aldı.

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Filistin Misyonu Başkanı Leo Cans, "Tanık olduğumuz şey, kuzeydeki tüm hastanelerin kapatılması için planlanmış bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ise Gazze'de güvenli bir yer olmadığına dikkati çekerek, "Hastaneler de dahil olmak üzere sivil altyapının tahrip edilmediği bir sokaktan bile geçmedim." dedi.

- Gazze'deki durumun Suriye ve Irak ile karşılaştırılması

Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim'den en son verilerin elde edildiği 26 Kasım'a kadar 37 bin 379 yapının hasar gördüğü ve bunların da 10 binden fazlasının tamamen yok edildiği belirtilen haberde, bölgedeki durum diğer örneklerle de karşılaştırıldı.

Kuzey Gazze'de 7 haftada Suriye'nin Halep ilinde 3 yılda yıkılan 4 binden fazla yapının neredeyse 2 katı kadar yapının yıkıldığı bilgisi haberde paylaşıldı.

Haberde, Gazze'de 7 haftada hasar gören yapıların, Irak'ın Musul kentinde 9 ay süren savaş sırasında hasar gören yapıların yaklaşık 1,5 katı olduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.