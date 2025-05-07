Uydurma fotoğraf gizlenen bir gölet

İlayda SORKU

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Eskiağaçlı köyüne yalnızca 48 metre uzaklıkta kurulması planlanan dev güneş enerji santrali (GES) projesine karşı bölge halkı ve Diyarbakır Barosu dava açtı. VBZ İnşaat tarafından yapılmak istenen 175 milyon TL değerindeki proje kapsamında, köyün merasına 30 bin 909 panel yerleştirilmesi planlanıyor.

Türkiye’deki en yoğun ipekböcekçiliği ve koza üretiminin yapıldığı bu köyde halk, hem geçimini sağlayan mera alanının yok edilmesine hem de olası sağlık risklerine karşı itiraz etti. Projenin yer aldığı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda sahte fotoğraflar kullanıldığı ve “proje alanında sulak alan yok” ifadesiyle yapay göletin gizlendiği ortaya çıktı. Bu nedenle, belgede sahtecilik suçlamasıyla suç duyurusunda da bulunuldu.

Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’ndan Avukat Berfin Kılınç Üstün, “Proje çok devasa bir santral projesi ve köyün tek işlevsel mera alanı üzerine inşa edilecek. Köyün temel geçim kaynağı da mera hayvancılığı. Projenin yapılması durumunda halk hayvanlarını otlatamayacak, hayvancılığı bırakmak zorunda kalacak. Bu da beraberinde bölge halkının göç etmensine neden olacak” diye konuştu.

GÖLETİ GİZLEDİLER

Proje alanının tam ortasında bir yapay gölet yer aldığını aktaran Üstün, şunları aktardı: “Göletin amacı, merada otlayan hayvanların su ihtiyacını gidermek. Bu gölet de proje kapsamında kalacağı için kullanılamaz hale gelecek ve ÇED raporunda göletten hiçbir şekilde bahsedilmemiş. Zaten sırf o gölet ya da o arazinin niteliği görünmesin diye de bir hile karıştırmışlar işin içine. Alana ait olmayan başka bir yerin fotoğraflarını kullanmışlar raporda. Biz bunun için de ayrıca belgede sahtecilik suçundan suç duyurusunda bulunduk. Duyurudan sonra dosyayı değiştirdiler. Ancak bizim elimizde sahte fotoğraflı dosya bulunuyor.”

GÖÇE ZORLANACAKLAR

ÇED raporunda projenin tamamlanması için 8 aylık bir süre taahhüt edildiğine vurgu yapan Üstün, “Türkiye’deki mahkemelerin de süresini baz aldığımızda 8 ay çok kısa bir süre. Eğer yürütmeyi durdurma kararı alamazsak, belki de mahkeme kararı verilinceye kadar proje bitmiş olabilir. Bizim o yüzden amacımız, bir an evvel bir yürütmeyi durdurma kararı almak” ifadelerini kullandı.

BİLİNÇLİ ŞEKİLDE GİZLENDİ

Projeyle ilgili dava dosyasında ise şu ifadeler yer aldı: “GES faaliyetine açılması planlanan bu mera alanının ortasında, keşifte ve uydu görüntülerinden rahatça görüleceği üzere, köydeki tüm hayvanların su ihtiyacını karşılayan bir gölet vardır. ÇED raporunda ise ‘proje alanında sulak alan yoktur’ denilerek gölet bilinçli şekilde gizlenmiştir. Ayrıca, projeye en yakın evlerin bulunduğu Buduka köyü görmezden gelinmiş, köy merkezinden kilometrelerce uzakta yapıldığı izlenimi yaratılmaya çalışılmıştır.”