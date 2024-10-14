Uydurma vergiye tepkiler artıyor

Haber Merkezi

AKP'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu için yeni vergiler öngören kanun değişikliği teklifine tepkiler sürüyor. Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL ücret alınmasını da içeren teklif, yurttaşların tepkisini çekti. Yurttaşlar, kredi kartı limitlerini 100 bin liranın altına düşürmek için bankalara başvurdu. Bazı bankalar, müşteri hizmetleri numaralarına yasa teklifinin yürürlükte olmadığına dair otomatik mesaj bıraktı. Kimi bankaların uygulamalarında ise "Kredi kartlarına savunma sanayine ilişkin katkı payı alınması için yapılan düzenleme TBMM’ye sunulan kanun teklifi olup henüz yürürlükte değildir" mesajı yer aldı.

Vergi planına bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'tan geldi. Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayi bahane, deli dumrul vergileri şahane. AKP’nin tutarsız politikaları ülkeyi her gün başka bir noktaya savuruyor. ‘Yeni vergi olmayacak’ dediler, ardından dünyada eşi benzeri olmayan bir vergi uydurdular ve kredi kartı limitine vergi getirdiler" dedi.

Ekonomi yönetimindeki dengesizliğe dikkati çeken Karabat, "Ülke ekonomisinin en büyük problemi güvensizlik ve belirsizliktir. AKP’nin attığı her adım ekonominin daha kırılgan hale gelmesine neden oluyor. ‘Bütçe gelirleri yetmediği için ek vergi koyduk’ demiyorlar, ‘kredi kartı limiti katılma payı’ diyorlar. Tüm bu beceriksizliğin üzerini savunma sanayiyle örtmeye çalışıyorlar. Çok sayıda vergi kalemini artırdılar, bütçe yine dikiş tutmuyor. Yeni vergiler uydurup bunları doğrudan bir yerlere aktarmak onları masum kılmaz. Geldiği yer deli dumrul vergileri olan AKP için oyun çoktan bitti ama oyundan çıkmak istemiyorlar. Yeni Anayasa planlarıyla Erdoğan’ın siyasi ömrünü uzatmak için kırk takla atıyorlar. Ama bunu yaparken ülkeyi büyük bir karanlığa sürüklediklerinin farkında değiller. Bu zihniyet kalmaya devam ettikçe ne enflasyon tek haneye geriler ne bütçe açığı azalır ne derin yoksulluk biter ne de gelecek nesiller için güvenli bir ortam olur” ifadelerini kullandı.