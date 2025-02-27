Üye hırsızlığı girişimi disipline taşındı

Türk-İş, Tez-Koop-İş Sendikası’nın talebi doğrultusunda, üye hırsızlığı yapmaya çalıştığı iddia edilen Koop-İş ve TOLEYİS sendikalarını disiplin kuruluna sevk etti. Tez-Koop-İş’in yetkili olduğu işyerlerinde faaliyet gösteren bu iki sendikanın örgütlenme çalışmaları ile Türk-İş Ana Tüzüğü'ne aykırı davrandıkları iddia edildi.

Koop-İş ve TOLEYİS sendikalarının, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı ve 10 No’lu işkolunda faaliyet gösteren Tez-Koop-İş’in örgütlü olduğu işyerlerinde sendikal faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Tez-Koop-İş, bu durumu ‘hukuksuz eylem’ olarak nitelendirerek disiplin kuruluna başvurdu. Üyelerden ve temsilcilerden gelen şikâyetlere de yer verilen başvuruda, Koop-İş ve TOLEYİS’in birlikte hareket ederek Tez-Koop-İş aleyhine çalışmalar yürüttüğü ve bunun Türk-İş Ana Tüzüğüne aykırı olduğu vurgulandı.

Başvuruda, Koop-İş İzmir İl Başkanı Umut Başyayla’nın İzmir SGK İl Müdürlüğü’nde termos dağıttığı, Koop-İş yöneticilerinin çeşitli illerde Tez-Koop-İş’in yetkili olduğu işyerlerinde yöneticileri makamlarında ziyaret ettiği ve bu anlara dair fotoğrafların paylaşıldığı ifade edildi.

İHRAÇ KARARI BEKLEMEDE

Türk-İş’in en fazla üyeye sahip sendikalarından olan Tez-Koop-İş, daha önce de Koop-İş’i yetkili olduğu işyerlerine girmeye çalışmakla suçlamıştı. Konu, defalarca Türk-İş yönetimine iletilmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştı.

Türk-İş Disiplin Kurulu geçen yıl Tez-Koop-İş, Koop-İş, TOLEYİS ve Tarım-İş sendikalarından gönderilen yazılar çerçevesinde anlaşmazlıkla ilgili inceleme başlatmıştı. Bu inceleme sonucunda Tez-Koop-İş’in ihracı yönünde görüş bildirilmişti. Karar, 2027 yılında yapılacak olan Türk-İş Genel Kurulu’nda karara bağlanacak.