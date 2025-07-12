Üyeler istifa etmişti: İlçe Seçim Kurulu'ndan Manavgat Belediyesi hakkında yedek üye kararı

Manavgat Belediyesi’nde istifa eden Belediye Meclis üyelerinin yerine seçilen CHP’li yedek üyelerinin isimleri belli oldu.

Manavgat Belediyesi'nde 'rüşvet' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve istifa eden belediye meclis üyelikleriyle ilgili itirazlar Yüksek Seçim Kurulu’na taşınmıştı.

YSK’nin, ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri uyarınca, istifa eden üyelerin yerine yedek üyelerin beklenmeksizin bildirileceğine ilişkin kararının ardından Manavgat İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, istifa eden üyelerin yerlerine göreve getirilecek CHP’li belediye meclis üyesi yedek üyelerini Manavgat Belediye Başkanlığı'na bildirdi.

İlçe Seçim Kurulu'nun yazısında, "31 Mart 2024’teki yerel seçimde CHP 3. Yedek üyeliğine seçilen Mustafa Emek, 4. Yedek üyeliğine seçilen Özgün Göllü, 5. Yedek üyeliğine seçilen Selma Bülbül, 6. Yedek üyeliğine seçilen Adil Baybuğ'un, Manavgat Belediyesi Meclis üyeliklerine getirilmesi gerektiğinin tespit edildiği" bildirildi.