Uygulama Ankara'da başlıyor: Tren garlarında internet ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gar ve istasyonlarda ücretsiz internet hizmeti sunacaklarını duyurdu.

Uygulamanın ilk olarak Ankara Garı ve Eryaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda başlayacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, hizmetin tüm gar ve istasyonlarda yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Uraloğlu, "Pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımızda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımız, bu modern altyapı sayesinde güvenli ve hızlı bir internet erişimine kavuşacak. Ankara'da başlayacak hizmetin sırasıyla Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarında yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" dedi.