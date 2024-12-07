Uygulama noktasında alkollü askerin çarptığı polis hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti.

Sezai Karakoç Bulvarı'nda Murat Altaş'ın kullandığı otomobil, uygulama noktasında görevli polis Mustafa Akgül'e çarptı.

Otomobil daha sonra refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra takviye polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde polis memuru Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan sürücü ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Uzman Çavuş Murat Altaş tedavisinin ardından gözaltına alındı. Altaş'ın alkollü olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmaların ardından Akgül'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.