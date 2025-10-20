Uygulamalara giriş yapılamadı: Amazon Web Services'teki sorun giderildi

Amazon Web Services (AWS), sabah saatlerinde başlayan ve ABD ile Avrupa başta olmak üzere birçok uygulamaya erişimi engelleyen teknik sorunun giderildiğini, çoğu AWS hizmetinin normal şekilde çalıştığını duyurdu.

AWS'de bu sabah saatlerinden itibaren yaşanan teknik bir kesinti, Snapchat, Perplexity, Amazon, oyun platformu Fortnite, İngiliz Lloyds Bank, İngiltere Gelir ve Gümrük Dairesi, yabancı dil öğrenme uygulaması Duolingo, Prime Video, telekomünikasyon şirketleri Vodafone ve BT, Canva, Signal ve Roblox dahil birçok uygulamaya giriş yapılmasını engellemişti.

AWS, soruna ilişkin güncel bilgi sayfasında yaptığı paylaşımda, "Alan Adı Sistemi" (DNS) sorununun tamamen giderildiğini ve çoğu AWS hizmetinin artık normal şekilde çalıştığını bildirdi.

ABD-DOĞU-1 (US-EAST 1) bölgesine bağlı küresel hizmetlerin de yeniden normale döndüğü teyit edilen paylaşımda, ancak tam çözüm sağlanana kadar bazı taleplerin geçici olarak sınırlandırılabileceği ve hata oranları görülebileceği kaydedildi.

6,5 MİLYON KESİNTİ RAPORLANDI

Amazon Web Services'te bugün küresel çapta birçok uygulamaya erişimi engelleyen kesinti sonrasında kullanıcılar 6,5 milyonun üzerinde kesinti raporladı.

İnternet kesinti takip monitörü Downdetector, AWS'de sabah saatlerinde başlayan kesin sonrasında bugün kullanıcıların bir internet hizmetine erişemediğine ilişkin TSİ 14.00 itibarıyla 6,5 milyonu aşan kesinti raporu yapıldığını bildirdi.

Downdetector'ün AA muhabiriyle paylaştığı verilere göre, bu kesintilerden 1,4 milyonu ABD'de, 800 bini İngiltere'de, 400 bini Hollanda, Avustralya ve Almanya'da, 350 bini Fransa ve Japonya'da kaydedildi.

Söz konusu kesinti, 1000'den fazla şirketi etkiledi.