Uygun faizli kredi kampanyasının şartları belli oluyor

Hazine arazilerini konut inşaatına açarak maliyeti düşürmeyi hedefleyen hükümet, şimdi de düşük faizli kredi kampanyasına başlamaya hazırlanıyor. 120 ay vadeyle yüzde 1,20'lik faiz oranıyla kredi verilmesi gündemde.

İktidarın hazine arazilerini imara açarak konut maliyetlerini düşürme planı için düşündüğü kredi kampanyasının şartları belli oluyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre ilk evini alana kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi desteğinin ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla hayata geçmesi bekleniyor.

Hedef kitlesi dar ve orta gelir grubu aileler olan yeni kredi kampanyasıyla ailelerin, kira öder gibi ev sahibi olmalarına imkân sağlanacağı belirtiliyor. Ayrıca yeni sosyal konut projeleri geliştirilerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânının artırılması hedefleniyor.

Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek.

YÜZDE 1.20 SEVİYESİNDE FAİZ

Sabah'ta yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir kredilendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Buna göre uzun vadeli (180 ay konuşuluyor) bir konut kredisi uygulanması, ilk kez konut alacaklara yüzde 1.20 seviyelerinde faiz ve çeşitli kampanyalar değerlendiriliyor.