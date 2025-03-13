Uyku apnesi kaza riskini 2 kat artırıyor

Kadınların yüzde 17, erkeklerin ise yüzde 34’ünde obstrüktif (tıkayıcı) uyku apnesi görülüyor. Türk Toraks Derneği Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Canan Gündüz Gürkan, uyku apnesi olanlarda, diğer insanlara göre trafik kazası riskinin 2.5 kat arttığını, tedavi edildiğinde ise bu riskin yüzde 70 azaldığını söyledi.

Yarın Dünya Uyku Günü. Doç. Dr. Gürkan, Dünya Uyku Günü’nün bu yılki temasının “Uyku sağlığına öncelik verin” olarak belirlendiğini anısatarak ifade ederek konu ile ilgili önemli bilgiler vererek "Bu tema üzerinden uyku sağlığının önemine, çok boyutlu olmasına ve uyku sağlığını öncelik haline getirmek için yapılabilecek planlara vurgu yapılmıştır. Uyku, beslenme ve fiziksel aktivite gibi sağlık için kritik bir temel unsurdur. Hafıza ve öğrenmeyi destekler. Uyku, beyin sağlığını destekler ve beyin sağlığı uyku sağlığını destekler" dedi.

Doç. Dr. Gürkan, şunları söyledi, "Bağışıklık ve uyku sağlığı arasında da aynı iki yönlü ilişki izlenmektedir. Kötü uyku sağlığı, insan sağlığı üzerinde birden çok önemli etkiye yol açabilir. Kötü uyku, obezite, diyabet, koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler ölümle ilişkilendirilmiştir. Bağışıklık yanıtını azaltarak enfeksiyonlara karşı yatkınlık yaratır ve bu da uyku kalitesini daha da düşürmektedir. Obstrüktif uyku apnesi ve Uykuda hızlı göz hareketlerine bağlı davranışı bozukluğu gibi bazı uyku bozuklukları, bilişsel bozukluklar, demans, nöbet ve inme riski ile ilişkilidir. Dünyadaki sıklığı gitgide artan ve kadınların yüzde 17, erkeklerin yüzde 34’ünde görülen obstrüktif uyku apnesi, uyku merkezlerinde en sık karşılaşılan hastalık grubudur ve tedavi edilmediği taktirde başta kardiyovasküler sistem hastalıkları olmak üzere tüm sistemleri ilgilendiren hastalıklara yol açmaktadır. Gündüz aşırı uykuluğun görülmesi nedeniyle obstrüktif uyku apne olguları, trafik kazaları açısından sağlıklı kişilere göre 2.5 kat artmış risk ile ilişkilendirilmiş ve uygun tedavi kullanılması halinde bu riskin yüzde 70’lere varan oranlarda azaldığı görülmüştür. Ayrıca, uykusuzluk şikayetinin, sürücünün uyumuyor olmasına rağmen bile güvenli sürüşü engelleyebildiği bildirilmektedir. "

KALİTELİ UYKUNUN 6 ETKENİ VAR

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu ise uyku kalitesinin artırılmasına yönelik önemli önerilerde bulundu ve şunları söyledi:

"Sağlıklı uyku, sadece yeterli uyku demek değildir. Uyku sağlığını ve dolayısıyla genel sağlık ve iyilik halini etkileyen altı boyuttan bahsetmek mümkündür. Uyku süresi, etkinliği, zamanlaması, düzenliliği, kalitesi ve uyanıkken kişinin iyi odaklanabilme becerisi. Uyku sağlığına öncelik vermek için ise her kişinin kendi koşullarını bireysel olarak göz önünde bulundurarak bir plan yapması önemlidir. İdeal uyku ortamının sağlanması için telefon ekran ışığı dahil olmak üzere ortam ışıklandırmasının en aza indirilmesi, sıcaktan ve gürültüden kaçınılması gibi çözümler bulunmalıdır. Ayrıca, uyku saatinin düzenli olması, en az 7 saat uyunması ve uykunun dinlendirici olması sağlıklı bir uyku için önemlidir. Tüm bu unsurları göz önünde bulundurarak belki bir tanesini değiştirmeye başlayarak ilk adımı atmak en önemlisidir. Bu nedenle uykunun, çok boyutlu olarak sağlığımız için kritik öneme sahip olduğunun farkında olmaya herkesi davet ediyor ve temamızı hatırlatıyoruz: “Uyku sağlığına öncelik verin!”