Uykusu kaçan ayılar, 9 kiloluk levrekleri afiyetle midelerine indirdi

Bursa Hayvanat Bahçesinde bulunan boz ayılar, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kış uykusunu unuttu. 9 kiloluk levreği gören ayılar, paylaşmak istemese de taşıyamadığı için birini bırakmak zorunda kaldı.

Bursa’da yaklaşık 206 bin metrekarelik alanda 149 türden bini aşkın hayvana ev sahipliği yapan ve yediden yetmişe birçok ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi, hayvanların doğal ortamlarındaki aktivitelerini de eksik etmiyor. Boz ayıların kasım ve nisan ayları arasında kış uykusuna yatması gerekirken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ayıların da uykusunu kaçırdı. Uyumak ile uyumamak arasında kararsız kalan ayılar için bakıcıları ise farklı tekniklerle onları doğal ortamlarında gibi hissetmelerini sağlıyor.

Bakıcılar tarafından 2 boz ayı için 2 tane 9 kiloluk levrek alanlarına bırakıldı. Balıkların kokusunu alan ayılar, biran önce yemek için harekete geçti. İlk önce balıklara ulaşan ayı, 9 kiloluk levreği, diğer balığın yayına taşıdı. İkisini de kendisi yemek için plan yapsa da, 18 kiloyu biranda ağzıyla kavrayamayan ayı, birini bırakmak zorunda kaldı. Balıkları alan ayılar, güneşli havada mideleri bayram etti.

Bakıcıları ise, hayvanat bahçesindeki bütün hayvanları doğal ortamlarında gibi hissetmelerini sağlamak için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını söyledi.