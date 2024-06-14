Uysal çifti yargılatıyor: MHP’li vekilden sonra eşi de BirGün muhabirine dava açtırdı!

MHP Milletvekili Levent Uysal’ın açtırdığı davanın ardından eşi Ece Uysal da BirGün muhabiri İsmail Arı’ya dava açtırdı. İkisinin avukatlığını dolandırıcılıktan yargılanan Ferhat Pamuk’un üstlendiği görüldü.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ına ardından eşi Ece Uysal’ın da şikâyetiyle BirGün muhabiri İsmail Arı’ya dava açıldı.

BirGün muhabiri Arı, soL Haber’in sorumlu yazı işleri müdürü Uğur Güç ile İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 17 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

Arı, 21 Mart’ta BirGün’de yayımlanan “MHP'li Vekil Levent Uysal Kıbrıs'ı karıştırdı”, Güç ise soL Haber’de “Kuzey Kıbrıs'ta 'sahte diploma ve yolsuzluk' soruşturması MHP'li vekil Levent Uysal'a uzandı” başlığıyla yayımlanan haberler nedeniyle “İftira ve hakaret” suçlarından yargılanacak.

İddianamede, haberlerde Ece Uysal’ın “Onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte söylemlerde bulunduğu” öne sürüldü.

VEKİL EŞİ DE DAVA AÇTIRDI

Öte yandan kısa süre önce de MHP Milletvekili Levent Uysal’ın şikâyetiyle, BirGün Muhabiri İsmail Arı’ya bir dava daha açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Arı’nı yaptığı haberler nedeniyle “Hakaret, iftira, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçlarını işlediği öne sürüldü.

Gerekçe olarak ise Arı’nın gazetemiz BirGün’de 19 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan “Servet değerindeki araziyi MHP'li kaptı”, 15 Şubat 2024’te yayımlanan “Dolandırıcılığı ödüllendirdiler”, 11 Mart 2024’ta yayımlanan 'MHP'li vekil Sırbistan vatandaşıymış” başlıklı haberler gösterildi. Ayrıca Arı’nın konuk olarak katıldığı Artı TV’de yayınlanan “Yakın Takip” isimli program da iddianamede yer aldı. Bu davanın da ilk duruşması, 24 Eylül 2024’te İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

AVUKATI DOLANDIRICILIKTAN YARGILANIYOR

Ayrıca, MHP’li Levent Uysal ile eşi Ece Uysal’ın avukatlığını ise eski AKP Adana Milletvekili Fatoş Gürkan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Ferhat Pamuk’un yaptığı görüldü. Pamuk’un “Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” gibi farklı suçlamalarla yargılandığı çok sayıda davası da var.

Hatta Pamuk yargılandığı ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlandığı bir dava nedeniyle 2020 tutuklanarak cezaevine gönderilmiş bir süre sonra da serbest bırakılmıştı.