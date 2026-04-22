Uyuşturucu arama bahanesiyle cinsel saldırı: Dava öncesi kadınlardan çağrı

Ankara Gazi Mahallesi’nde yaşayan 46 yaşındaki A.A isimli kadın, “Uyuşturucu arama” gerekçesiyle evine giren polis memuru H.K’nin cinsel saldırısına maruz kaldığını öne sürdü. Komşusunun, “Yüksek sesle müzik dinleniyor” şikayetiyle evine gelen polislerden birinin cinsel saldırısına maruz bırakıldığını belirten kadın, saldırının bir saat boyunca devam ettiğini belirtti.

Kadının suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın ardından polis memuru H.K. tutuklandı. Polis memuru hakkında Ankara 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. H.K. ile birlikte kadının evine gelen ancak içeri girmediğini ifade eden diğer polis memuru hakkında ise “Kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar alındı.

H.K. ise savcılıktaki ifadesinde, 15 yıldır polislik yaptığını kaydederek, “Bir yıl önce eşimden boşandım. Çocuklarım var. Annem babamla yaşıyorum, hastalar ve onlara bakmak zorundayım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum” diye konuştu. H.K. hakkında, “Atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu” gerekçesiyle “Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “Kamu görevini kullanarak basit cinsel saldırı” suçlarından ayı ayrı tutuklama kararı verildi.

"FAİL TANIDIK"

Ankara 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek ilk duruşma öncesinde kadınlar, Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi. Adliye önündeki eylemde kadınlar, “Koruma, aklama, failleri yargıla” sloganı attı.

SOL Feminist Hareket’ten Göksu Cengiz, “Kadına yönelik şiddeti bitirmekle yükümlü olanların, yaşananların faili olduğunu” söyledi. Yardım talebinde bulunan, sesini yükselten kadınlara kulak verilmedikçe kadına yönelik şiddetin son bulmayacağının altını çizen Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: