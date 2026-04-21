Uyuşturucu arama bahanesiyle cinsel saldırı: Tutuklu polis 22 Nisan'da hakim karşısına çıkacak

Ankara’da bir kadının, evine “uyuşturucu araması” bahanesiyle giren polis tarafından cinsel saldırıya maruz bırakılmasıyla ilgili dava 22 Nisan’da görülmeye başlanacak.

Sol Feminist Hareket, ilk duruşma öncesi yaptığı açıklamayla dayanışma çağrısında bulundu.

"DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

İlgili açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kapısına gelen polis memurları tarafından alıkonulan, hukuksuz şekilde evine girilen ve cinsel saldırıya maruz bırakılan kız kardeşimizin ilk duruşmasında dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.”

Davanın ilk duruşması 22 Nisan saat 14.00’te Ankara 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Sol Feminist Hareket duruşma günü saat 13.30'da Ankara Adliyesi önünde olacak.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle polis ekiplerine şikayet edilen 46 yaşındaki A.A. isimli kadın, eve gelen polis tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldı. Kadının beyanına göre saldırı sırasında fiziksel müdahale ve zor kullanıldı.

Fail polis H.K. hakkında “Atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu” gerekçesiyle “Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “Kamu görevini kullanarak basit cinsel saldırı” suçlarından ayı ayrı tutuklama kararı verildi.