Uyuşturucu arama bahanesiyle taciz

Ankara Gazi Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki A.A. isimli kadın, annesinin teyzesine gitmesi nedeniyle 8 Aralık günü evde yalnız kaldı. Odasında yüksek sesle müzik dinleyen kadın, bir komşusu tarafından polise şikâyet edildi.

POLİSLERDEN BİRİ AYRILDI

Kadının kapısı, saat 02.30’da çalındı. Kapı deliğinden baktığında resmi kıyafetli iki polisin olduğunu gören kadın kapıyı açtı. Polislerden biri, “Uyuşturucu ihbarı var” dedi, eve girmek istedi. Kadın, “Resmi kıyafetli oldukları” için polislere kimlik sormadığını ve eve girmelerine izin verdiğini belirtti. Polislerden biri, eve girdikten üç dakika sonra evden ayrıldı. Ekip arabasına bindiği belirtilen polis, kendi iddiasına göre karakola döndü. Evde kalan polis ise kadından odasını göstermesini talep etti. Kadın, “Uyuşturucu madde arayacağını” söyleyen polise odasını gösterdi.

TACİZ BİR SAAT SÜRDÜ

Kadının emniyet ve mahkemedeki ifadelerine göre, odasına giren polis kapıyı kapatarak kadının göğsüne ve kalçalarına dokundu. Kadın, korktuğu için ses çıkaramadığını ve elle tacizin 15 dakika boyunca devam ettiği kaydetti. A.A. isimli kadın, H.K. isimli polis memurunun cinsel organını çıkararak, “Buna dokun” dediğini de ifadesine yazdırdı

A.A. ifadesinde, tacizin bir saat boyunca devam ettiğini, ilk 15 dakikanın ardından geçen 45 dakika boyunca yaşananları hatırlamadığının altını çizerek kendisine bir madde verilmiş olma ihtimalini dile getirdi. Kendisine geldiğinde üzerinde yalnızca iç çamaşırları olduğunu belirten kadın, bulduğu bir anlık boşlukta kendisini evin dışına attığını bildirdi.

Fotoğraf: Gülnaz Bingöl / csgorselarsiv.org

KOMŞUYA SIĞINDI

Bağırarak komşularının kapılarını çalan kadını, N.Y. isimli komşusunu kapıyı açarak içeri aldı. Kadın, komşularının aramasıyla olay yerine gelen polislere yaşadıklarını anlatırken karakola giderek kendisini taciz eden ve “Tecavüze yeltendiğini” belirttiği polis memuru H.K. ve kapısına gelen diğer polis memuru A.K. hakkında şikâyetçi oldu.

‘15 YILDIR POLİSİM’

H.K. ile birlikte polis memuru A.K, Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkarıldı. A.K, kadına yönelik herhangi bir cinsel taciz teşebbüsünde bulunmadığını ve konutta çok kısa süre kaldığını belirterek serbest bırakılmayı talep etti.

H.K. ise 15 yıldır polislik yaptığını kaydederek, “Bir yıl önce eşimden boşandım. Çocuklarım var. Annem babamla yaşıyorum, hastalar ve onlara bakmak zorundayım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Mahkeme, A.K’nin, “Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol" şartıyla tutuksuz yargılanmasına hükmetti. H.K. hakkında ise “Atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu” gerekçesiyle “Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “Kamu görevini kullanarak basit cinsel saldırı” suçlarından ayı ayrı tutuklama kararı verildi.