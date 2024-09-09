Uyuşturucu baronu evinin kapısına Cumhurbaşkanlığı forsu asmış

Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan'ın Belçika'daki villalarının bahçe kapısında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsu kullandığı ortaya çıktı. 1 yıl önce villaların bahçe kapısında görülen forsun, 1 ay önce çekilen bir videoda ise kapıdan çıkartılarak yere atıldığı görülüyor. Villalarının bahçe kapısında Cumhurbaşkanlığı forsu kullanan Ünğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'yla (MİT) ilişkili olduğunu iddia ediyordu.

Kamuoyuna ismini İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürüldüğü saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla duyuran Ünğan, güvenlik kaynaklarına göre Türkiye'nin dışında Sırbistan, Almanya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde de uyuşturucu ticareti yapıyordu.

HAZİRANDAN BU YANA CEZAEVİNDE

Mahkeme kararıyla ismini Mert olarak değiştiren Ünğan, 'hayalet' lakabıyla biliniyor. Ünğan'ın bu lakabı almasının nedeni ise şimdiye kadar en az 8 sahte kimliğinin tespit edilmesi. 2013 yılında Beykoz Adliyesi'nde dublör kullanarak boşandığı ortaya çıkan Ünğan, bu yıl haziran ayında düzenlenen Kuyu - 4 operasyonunda tutuklandı.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, 3 aydır cezaevinde olan Ünğan'ın Kappalen kentindeki iki villasına Belçika devleti el koydu. 2014 yılında bu villadan yanında silahlı adamlarıyla çıktığı sırada tutuklanıp 6 ay hapis yatan Ünğan'ın el konulan villalarında altın varaklı mobilyalar, lüks avizeler ve mozaikler dikkat çekiyor. Açık artırmayla satışa çıkarılan villaların her birinin başlangıç fiyatı ise 680 bin Euro.

Fotoğraf: Can Bursalı / Gazete Duvar

1 YIL ÖNCE KAPIDA 1 AY ÖNCE YERDE

Ünğan'ın el konulan villalarının 1 yıl önce Google Maps'teki uydu görüntülerinde, bahçe kapısında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunun asılı olduğu görülüyor. Villalara el konulmasının ardından Siaz adlı bir Youtube kanalında yayınlanan bir videoda ise, forsun bahçe kapısından söküldüğü ve yere atıldığı kameraya yansıyor.

Geçmişte sık sık devletle ilişkili olduğunu iddia eden Ünğan'ın, Hollanda ve Belçika güvenlik güçleri tarafından içeriği tespit edilen kripto iletişim uygulaması SkyECC'de yaptığı konuşmalarda da, MİT ilişkili olduğuna yönelik konuşmaları dikkat çekiyor. 7 Aralık 2020'de SkyECC üzerinden uyuşturucu taciri olduğu belirtilen İ.Y. adlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla konuşan Ünğan, MİT'in Doğu Anadolu'da bulunan bir bölge başkanıyla arasının iyi olduğunu ileri sürüyor.

Ünğan ayrıca, İ.Y. ile yazışmalarında, istihbaratçı bir ekibin varlığından söz ediyor ve İ.Y.'nin husumetli olduğu bir kişinin infazı için 1 milyon Euro para talep edildiğini söylüyor.