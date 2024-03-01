Uyuşturucu baskını yapılan evde 313 adet tarihi eser ele geçirildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şahısların evlerine yapılan baskında değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile 313 adet tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu E.T., M.A.O. ve N.T., isimli şahısların Şuhut ilçesinde bulunan ikamet adreslerinde kenevir bitkisi yetiştirdikleri, uyuşturucu madde ve tarihi eser bulundurarak satışını yaptıkları yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahısların adreslerine baskın düzenledi.

Baskında yapılan aramalarda 2 kök kenevir bitkisi, 13 adet sentetik ecza, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 141 adet sikke, 172 adet tarihi obje, 2 adet metal arama dedektörü, 1 adet ses ve gaz fişeği atabilen tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.