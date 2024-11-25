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Uyuşturucu denetimlerinde 17 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 25.11.2024 15:32
  • Giriş: 25.11.2024 15:32
  • Güncelleme: 25.11.2024 15:32
Kaynak: İHA
Uyuşturucu denetimlerinde 17 kişi yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığın yapılan uyuşturucu denetimlerinde 17 şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 30 gram skunk, 28 gram metamfetamin, 23 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu hap ve 70 ml aseton ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken konuyla ilgili 17 şahıs hakkında da işlem yapıldı. 
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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