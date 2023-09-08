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Uyuşturucu denetimlerinde 49 şahsa işlem yapıldı

Ajans Haberleri
  • 08.09.2023 16:33
  • Giriş: 08.09.2023 16:33
  • Güncelleme: 08.09.2023 16:33
Kaynak: İHA
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Uyuşturucu denetimlerinde 49 şahsa işlem yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada yapılan uyuşturucu denetimlerinde 49 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucu denetimlerinde 112,57 gram metamfetamin maddesi, 15,72 gram esrar maddesi, 88,6 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1,18 gram kokain maddesi, 1 adet ecstasy hap, 0,14 toz Ecstasy ve 14 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

48 farklı olayda toplam 49 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. 

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