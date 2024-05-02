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Uyuşturucu haplarla yakalanan şahıs tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 02.05.2024 12:50
  • Giriş: 02.05.2024 12:50
  • Güncelleme: 02.05.2024 12:51
Kaynak: İHA
Uyuşturucu haplarla yakalanan şahıs tutuklandı

Adıyaman’da, uyuşturucu haplarla yakalanan bir şahıs, mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan S.D., isimli şahsın üzerinden 532 adet ecza hap ele geçirildi.

Haplar muhafaza altına alınırken S.D., isimli şahıs ise polis merkezine götürüldü.

Burada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

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