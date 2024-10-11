Uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonetin kasasındaki 3 kişinin üzerinde yapılan aramada değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, şahıslar tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Başmakçı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu.

Kamyonette bulunan 3 kişinin üst aramasını yapan ekipler 11 gram metanfetamin 280 içimlik sentetik peçete ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.