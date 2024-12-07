Uyuşturucu ile yakalanan korucunun Süleyman Soylu ile fotoğrafı ortaya çıktı

Mardin'de 15 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanarak tutuklanan kişilerden birinin MİT saha çalışanı, diğerinin ise korucu Abdüürahim Kurga’nın olduğu ifade edildi.

MA'da yer alan habere göre, Mardin'de 20 Ekim tarihinde durdurulan bir TIR’da yapılan arama sonucunda 15 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu madde yakalandı.

Polisler tarafından TIR’da bulunan 2 kişi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mardin Valiliği tarafından 22 Ekim’de yapılan açıklamada, olayla ilgili bir kişinin tutuklandığı belirtilirken, kimlik bilgilerine ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

BİRİ MİT ÇALIŞANI, BİRİ DE KORUCU

Edinilen bilgilere göre, olaya ilişkin 2 kişi tutuklanırken, tutuklananlardan birinin MİT saha çalışanı olduğu öne sürülen Alaattin Yılmaz, diğerinin ise korucu olarak Kızıltepe'de tanınan isimlerden biri olan korucu Abdürrahim Kurga olduğu öğrenildi.

SOYLU İLE FOTOĞRAFI ÇIKTI

Her iki isim halen Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulurken, korucu Abdürrahim Kurga’nın çok sayıda suç örgütü baronu ile bağlantılı olduğu öne sürülen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafı ortaya çıktı.