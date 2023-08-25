Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Düzce’de uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen kişilere karşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenlendi. Uzun süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler şahsı üzerinde uyuşturucu ile yakaladı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu madde satıcılarıyla mücadele bütün hızıyla devam ediyor.

Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde uzun süre takip edildi.

Fiziki ve teknik takibi sonucunda şahıs yapılan operasyonda yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise 2 gram uyuşturucu madde yakalandı.

Şahıs, emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Mahkemesince uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca tutuklanan şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 2 kişide yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.