Uyuşturucu kartelinden Kolombiya liderine suikast girişimi: Şüpheli öldürüldü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya suikast planlamakla suçlanan uyuşturucu karteli paramilet grup üyesi kişi, güvenlik güçlerinin operasyonunda öldürüldü.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Petro'ya suikast planlamak da dahil birçok suçtan aranan Clan del Golfo üyesi, "Omar" takma adlı Santander Franco Jimenez'in, Valle del Cauca bölgesine bağlı Dovio kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"ÇOK SAYIDA TERÖR EYLEMİNDEN SORUMLU"

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmata el konulduğunu vurgulayan Sanchez, "Askeri kuvvetlerimiz ve ulusal polisimiz, Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden suçlulardan birini etkisiz hale getirdi. Öldürülen kişi, polis ve sivillere yönelik çok sayıda terör eyleminden de sorumlu" ifadelerini kullandı.

Sanchez, operasyonlar kapsamında Clan del Golfo'ya ait birçok kampın tespit edilerek imha edildiğini de açıkladı.

Kolombiya lideri Gustavo Petro, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, uyuşturucu kartellerinin kendisine suikast düzenlemeyi planladığını belirtmişti.