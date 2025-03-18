Uyuşturucu kartelinden Kolombiya liderine suikast girişimi: Şüpheli öldürüldü
Kolombiya lideri Gustavo Petro'ya suikast planlayan kişi güvenlik güçlerinin operasyonunda öldürüldü. "Omar" takma adlı Santander Franco Jimenez'in, uyuşturucu karteli paramiliter grup Clan del Golfo üyesi olduğu belirlendi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya suikast planlamakla suçlanan uyuşturucu karteli paramilet grup üyesi kişi, güvenlik güçlerinin operasyonunda öldürüldü.
Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Petro'ya suikast planlamak da dahil birçok suçtan aranan Clan del Golfo üyesi, "Omar" takma adlı Santander Franco Jimenez'in, Valle del Cauca bölgesine bağlı Dovio kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"ÇOK SAYIDA TERÖR EYLEMİNDEN SORUMLU"
Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmata el konulduğunu vurgulayan Sanchez, "Askeri kuvvetlerimiz ve ulusal polisimiz, Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden suçlulardan birini etkisiz hale getirdi. Öldürülen kişi, polis ve sivillere yönelik çok sayıda terör eyleminden de sorumlu" ifadelerini kullandı.
Sanchez, operasyonlar kapsamında Clan del Golfo'ya ait birçok kampın tespit edilerek imha edildiğini de açıkladı.
Kolombiya lideri Gustavo Petro, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, uyuşturucu kartellerinin kendisine suikast düzenlemeyi planladığını belirtmişti.
Clan del Golfo hakkında
Clan del Golfo, diğer adlarıyla Gaitanist Kolombiya Öz Savunma Kuvvetleri (Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC), Kolombiya'nın en büyük neo-paramiliter grubu ve uyuşturucu karteli olarak nitelendiriliyor.
Söz konusu örgüt, 2003-2006 yılları arasında Kolombiya'daki paramiliter grupların, özellikle Birleşik Öz Savunma Kuvvetleri'nin (AUC), resmen dağıtılmasının ardından eski üyeler tarafından kurulmuştu.
Örgütün uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı altın madenciliği, haraç toplama ve insan kaçırma gibi çok sayıda suça karıştığı belirtiliyor.
Clan del Golfo'nun lideri Dairo Antonio Úsuga David, Ekim 2021'de Kolombiya'da yakalanmış Mayıs 2022'de ABD'ye iade edilmiş ve Ağustos 2023'te New York'ta 45 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.