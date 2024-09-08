Uyuşturucu kullanan 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Aydın’ın üç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.





Edinilen bilgiye göre, Efeler, Kuyucak ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmada; M.E.A., M.K., B.Ö., K.İ., F.B., B.A. ve E.T. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında adli süreç devam ettiği öğrenildi.