Uyuşturucu kullandığı tespit edilen 10 kişi yakalandı

Aydın’da jandarma ekiplerince, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 10 kişi yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Germencik, İncirliova, Koçarlı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda E.A., V.Ü., E.G., D.Ç., A.K., Y.Ç., N.D., Y.A., M.D. ve E.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Ayrıca A.K., Y.Ç. ve M.D. isimli şüphelilerle ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde, sentetik hap ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.