Uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Karabük’te uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ankara Yolu Bölge Trafik Uygulama Noktasında şüphelendikleri F.T. ile İ.Ö.’yü durdurdu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 52.93 gram bonzai ile bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.