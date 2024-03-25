Uyuşturucu madde satıcısı 1 şahıs tutukladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan 1 şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde, sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları A.Y. (28) isimli şüpheli bir şahsı Yedieylül Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 570 adet sentetik ecza hapı, 5 parça halinde toplam 50 gram metamfetamin maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 490 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.