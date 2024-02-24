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Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 24.02.2024 13:07
  • Giriş: 24.02.2024 13:07
  • Güncelleme: 24.02.2024 13:07
Kaynak: İHA
Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheliyi çalışmalar sonucunda yakaladı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, çalışmalar neticesinde; 616 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 6 sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti kapsamında, hakkında işlem başlatılan 1 şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 

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