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Uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 06.05.2024 16:20
  • Giriş: 06.05.2024 16:20
  • Güncelleme: 06.05.2024 16:20
Kaynak: İHA
Uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı

Adıyaman’da, uyuşturucu maddeyle yakalanan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen H.E., isimli şahıs durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında 119,44 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

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