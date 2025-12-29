Uyuşturucu operasyonları iktidar kulislerinde: “Gözdağı” tartışması

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları gündemdeki yerini koruyor.

İktidar kulislerine yansıyan bilgilere göre; son dönemde yapılan uyuşturucu operasyonuna AKP'lilerden destek var ancak yöntemin doğru olmadığı konuşuluyor. Gözaltıların 'gözdağı vermek amacıyla' yapıldığını savunanlar var.

Öte yandan; MASAK'ın bürokratları ve yargı mensuplarını kapsayan yeni bir rapor üzerinde çalıştığı iddiası da kulislere yansıdı.

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın aktardığı kulis bilgilerine göre; gündemde uyuşturucu operasyonları ve MASAK'ın hazırladığı öne sürülen yeni bir rapor var.

Babacan'ın yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

"Mali suçları araştıran MASAK, son dönemlerde özellikle şirketlere yönelik raporlarıyla dikkat çekti. Çerçeve daha çok kara para, kayıt dışı ekonomi ve haksız kazanç üzerinde yoğunlaşırken, iktidara yakın avukat Rezan Epözdemir ile ilgili hazırlanan rapor, olaya yeni boyut kattı.

İddialara göre, MASAK’ın son çalışmaları sadece ekonomi ve iş dünyasıyla sınırlı değil. Son dönemlerde yapılan çalışmalara bürokratlar ve yargı mensuplarının da dahil edildiği öne sürülüyor. Bu iddialar, iktidar kanadında konuşuluyor.

Nedeni olarak da mal varlıklarındaki artış, para trafiği, rüşvet gibi bazı iddialar olduğu, daha önceki soruşturma dosyalarıyla bağlantılı olarak gündeme alındıkları söyleniyor. Eğer soruşturmaların kapsamı bu çerçevede genişletilirse iddiaların doğru olup olmadığını da görürüz.

İktidar medyasını da kapsayan son uyuşturucu operasyonlarına destek var. Sadece yöntem yanlış bulunuyor. Uyuşturucu kullanmanın basit suç olduğu, operasyonlarla göz altıların ‘belli çevrelere gözdağı’ olarak yapıldığı öne sürülüyor.

İktidar kulislerinde, CHP yönetimiyle aynı görüşte olunan tek konu uyuşturucu baronlarının nerede olduğu. Operasyonların, kullanıcılardan önce satıcılar ve ticareti yapanlara yönelik olması gerektiği anlatılıyor. Bu noktada zayıf kalınmasının, operasyonların niyeti konusunda da şüphe uyandırdığı yorumları yapılıyor.

Partide, ‘CHP iddianamesinin zayıf ve ikna edici olmaması nedeniyle, yeni gündem konusu bulmak ve dikkatleri başka tarafa çekmek’ gibi yorumlar yapanlar da var. Ancak onlar azınlıkta ve susmayı tercih ediyorlar."