Uyuşturucu operasyonları sürüyor: İki modacı da gözaltında

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile dün geniş bir uyuşturucu operasyonu daha düzenledi.

Yürütülen soruşturmada çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltıların moda dünyasına da sıçradığı öğrenildi. Operasyonda modacı Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 23 kişinin tutuklandığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin firari olduğu 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün yapılan yeni operasyonlarda gözaltına alınan isimler arasında rapçi Ege Karataşlı, Miss Turkey 2016 birincisi model Buse İskenderoğlu ve eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ile sosyal medya fenomenleri ve çeşitli meslek gruplarından tanınan isimler yer aldı.

Soruşturmada manken Şevval Şahin hakkında ise 'Uyuşturucu madde kullanma' iddiasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.