Uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Karabük’te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde 7-10 Haziran tarihleri arasında 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda U.C.Y, E.K.A, E.K, A.A.S, T.A.I.N, A.M ve S.Ç isimli şüpheliler gözaltına alınırken, daralı ağırlıkları 116,35 gram skunk, 158,41 gram bonzai, 55,23 gram esrar ile 98’i ecstasy, 166’sı sentetik ecza olmak üzere 264 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K.A, S.Ç. ve T.A.I.N. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.