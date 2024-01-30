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Uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 30.01.2024 14:59
  • Giriş: 30.01.2024 14:59
  • Güncelleme: 30.01.2024 14:59
Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Düzce’de Polis ve Jandarma KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 56 şüpheli şahsa işlem yapılırken 5 kişi tutuklandı.

Düzce’de Emniyet ve Jandarma birimlerimizce suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 22 - 28 Ocak 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Ekiplerin çalışmasıyla 6 gram kokain, 124,32 gram metamfetamin, bin 86, 45 gram bonzai, 90,2 gram esrar, 16 adet sentetik ecza, 7 gram marihiana ve 6 gram skunt ele geçirildi.

Bu operasyonlarda uyuşturucu kullanan 56 şüpheli hakkında işlem yapılırken bunların ticaretini yapan 5 şahıs ise tutuklandı. 

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