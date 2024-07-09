Uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Karabük’te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Yapılan istihbari ve saha faaliyetleri sonucu 4-6 Temmuz tarihleri arasında 4 ayrı operasyon düzenlendi.

Ş.E., İ.A., M.C., O.E., ve E.G. isimli şüphelilerin yakalandığı operasyonlarda 11,70 gram metamfetamin, 26,85 gram bonzai, 22 adet uyuşturucu hap ve cam aparat ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.