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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüphelinin 2’si tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 06.05.2024 13:33
  • Giriş: 06.05.2024 13:33
  • Güncelleme: 06.05.2024 13:33
Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüphelinin 2’si tutuklandı

Eskişehir’de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonları çerçevesinde yakalanan 19 şüpheliden 2’si tutuklanırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kent genelinde uyuşturucu madde ile mücadele amacıyla çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 11 farklı operasyonda, 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 17’si serbest bırakıldı. 

Yapılan çalışmalarda, 119,12 gram metamfetamin, 14 adet fişek, 12,13 gram esrar, 3,8 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 0,35 gram kokain ve 27 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. 

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