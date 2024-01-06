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Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 06.01.2024 14:05
  • Giriş: 06.01.2024 14:05
  • Güncelleme: 06.01.2024 14:05
Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun’da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Canik ilçesinde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 3 adet ayrı folyoda sarılı 2,76 gram metamfetamin, 6 adet ayrı folyoda sarılı 2,08 gram esrar, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

5 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli tahkikat başlatıldı. 

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