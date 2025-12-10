Uyuşturucu operasyonu: Mehmet Akif Ersoy ve 7 kişi Adli Tıp'a sevk edildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, sağlık kontrolleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında dün akşam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte toplam 8 kişiyi 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltına almıştı.

Ersoy'un yanı sıra Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Mustafa Manaz, Dilara Yıldız ve Buse Öztay gözaltına alınmıştı.

Habertürk, gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Ersoy'un görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.