Uyuşturucu operasyonu: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 kişiyle birlikte gözaltına alınarak kan, saç ve idrar örneği veren Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması, yeni operasyonlarla devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde 6 yeni isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, şarkıcı Rabia Karataş ve sosyal medya ünlüsü Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Gözaltına alınanlar hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasına yer verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş, Selen Çetinkaya Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına götürülen 6 şüpheli daha sonra sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'yla diğer 4 şüpheli sağlık kontrolüne getirildi

KAN, SAÇ VE İDRAR ÖRNEĞİ VERİLDİ

6 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü. Burada kan, saç ve idrar örneği veren isimler, ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Ünlülerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. 6 isimden Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer isimlerin ise ifade işlemleri devam ediyor.

BEBEK OTEL'E OPERASYON

Soruşturma kapsamında geçen hafta Bebek Otel ve bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda yeni isimler gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Ceren Alper dün tutuklanmış, Burak Fahri Yön, Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.