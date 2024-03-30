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Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahsın 2 yıl hapis cezası bulundu

Ajans Haberleri
  • 30.03.2024 11:11
  • Giriş: 30.03.2024 11:11
  • Güncelleme: 30.03.2024 11:11
Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahsın 2 yıl hapis cezası bulundu

Bilecik’te 2 yıl hapis cezası ile aranan zehir taciri tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şüpheli şahıs yakalandı. 

Şüpheli şahsın çıkarıldığı adli makamlarca Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildiği öğrenildi. 

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