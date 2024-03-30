Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahsın 2 yıl hapis cezası bulundu
Kaynak: İHA
Bilecik’te 2 yıl hapis cezası ile aranan zehir taciri tutuklandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahsın çıkarıldığı adli makamlarca Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildiği öğrenildi.