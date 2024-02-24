Uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı

Kocaeli’de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken 11 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 17 şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, 21 Şubat tarihinde il genelinde uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında icra edilen “Huzurlu Sokaklar Uygulaması” sonucunda; 492 gram skunk, 59 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 9 kök kenevir/skunk bitkisi ve 5 sentetik ecza ele geçirdi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 17 şahıs yakalandı.