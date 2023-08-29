Uyuşturucu operasyonunda 118 gözaltı

Kocaeli’de polis ve jandarma ekiplerinin son bir haftada yaptığı operasyonlarda 118 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir haftada yaptığı 88 uygulama ve operasyonda 118 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan işlemleri sonrasında bu şahıslardan 106’sı serbest bırakıldı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10’u ise tutuklandı. Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 319 gram metamfetamin, 397 gram esrar, 56 gram eroin, 52 gram skunk, 54 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 87 sentetik ecza, 24 kök kenevir bitkisi, 5 extacy, 8 bin 110 TL ve 2 terazi ele geçirildi.