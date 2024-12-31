Uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yalanırken, operasyonda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda baskın yapılan adresler ve gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramalarında değişik türlerde toplamda 48,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıslardan O.K., M.A., S.Ö., B.D., M.S., C.T., P.Y., O.K., M.Ö., S.Ç. ve Ş.Y. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, E.U. ve B.Ö. isimli şahıslara ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.