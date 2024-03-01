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Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 01.03.2024 16:24
  • Giriş: 01.03.2024 16:24
  • Güncelleme: 01.03.2024 16:24
Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Karabük’te jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda 2 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez Cumayanı köyünde, 2 şüphelinin üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada 18,2 gram sentetik kannabinoid bonzai, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. 

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. 

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