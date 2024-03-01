Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Kaynak: İHA
Karabük’te jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda 2 kişiyi yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Merkez Cumayanı köyünde, 2 şüphelinin üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada 18,2 gram sentetik kannabinoid bonzai, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.