Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-20 Eylül tarihlerinde Muğla genelinde yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak elektronik sigara, tütün, sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 4 ayrı operasyonda, 111,68 gram esrar maddesi, kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 162 adet elektronik sigara, 178 paket sigara, 380 kilogram açık tütün, 540 bin adet doldurulmuş makaron, 3 bin 45 paket 50 gramlık gümrük kaçağı tütün, 46 adet elektronik sigara likiti, 74 paket puro, 965 paket sigara sarma kağıdı, 17 kilogram nargile tütünü, 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlar ile ilgili 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu tacirlerine yönelik 7 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2,15 gram Metamfetamin maddesi 140,16 gram esrar, 21,94 gram toz haline getirilmiş sentetik ecza, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Narkotik operasyonlarında 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı, 3 şahsa uyuşturucu madde ticareti suçundan, 5 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldığı açıklandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.