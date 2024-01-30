Uyuşturucu operasyonunda 3 kılıç ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde, 3 kılıç, 3 tabanca ve 3 portatif iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde iki ayrı ikamete operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 436 sentetik ecza, 7 kök ve 2 gram skunk, 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 68 tabanca fişeği, 33 av fişeği, 3 kılıç ve 3 portatif iklimlendirme sistemi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.