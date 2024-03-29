Uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Muğla genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 12 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 126,87 gram esrar, 0,45 gram Metamfetamin, 5 adet kâğıda emdirilmiş sentetik Bonzai maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 TL ve 20 İngiliz Poundu para ile hassas terazi, ele geçirildi.

2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 11 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.