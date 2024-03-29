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Uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Ajans Haberleri
  • 29.03.2024 12:43
  • Giriş: 29.03.2024 12:43
  • Güncelleme: 29.03.2024 12:43
Kaynak: İHA
Uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Muğla genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 12 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 126,87 gram esrar, 0,45 gram Metamfetamin, 5 adet kâğıda emdirilmiş sentetik Bonzai maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 TL ve 20 İngiliz Poundu para ile hassas terazi, ele geçirildi. 

2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 11 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 

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