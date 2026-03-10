Uyuşturucu operasyonunda biri başkomiser 4 kişi tutuklandı

Hakkari merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 64 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden aralarında biri başkomiser 4 kişi tutuklandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Hakkari merkezli Van ve Mersin’de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 64 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ve aralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir başkomiserin de bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.